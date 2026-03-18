В России впервые за 25 лет введут новый ГОСТ на нефть

В России с января 2027 года появится новый государственный стандарт на нефть, который заменит действующий уже четверть века. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстандарт.

Ключевым изменением станет корректировка показателей, напрямую влияющих на безопасность при перекачке, перевозке и дальнейшем использовании сырья. В частности, в обновлённом документе ужесточены требования к содержанию хлорорганических соединений. Максимально допустимая массовая доля таких веществ во фракции, испаряющейся при нагреве до 204 градусов Цельсия, снижена с 10 до 6 микрограммов на грамм. Это нововведение призвано защитить оборудование нефтеперерабатывающих заводов от агрессивного воздействия примесей.

Кроме того, новый ГОСТ прямо запрещает применение химических реагентов с хлорорганическими соединениями при добыче и транспортировке нефти. Документ также унифицирует технические требования к сырью, определяя ключевые параметры для его приёмки, контроля качества и дальнейшего использования. Среди них — допустимое содержание воды, хлористых солей, механических примесей и других веществ.

Напомним, также с января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок. Ключевое изменение — лимит на содержание тонизирующих веществ (кроме кофеина). В одной банке их не должно превышать 50% от верхней допустимой суточной нормы. Также вводится ограничение на массовую долю сухих веществ (сахаров) — не более 10%. Ранее норма касалась только энергетиков и была обратной (не менее 10%).