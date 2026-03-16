В России утвердили новый ГОСТ для квест-комнат

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для квестов и оборудования помещений, где они проводятся. Об этом сказано в документах ведомства.

Теперь двери в квест-комнатах можно запирать только устройствами, которые открываются изнутри без ключа или инструментов. Знаки выхода должны быть хорошо видимыми и с аварийным питанием, а вещества для создания дым-эффектов должны иметь паспорт безопасности. Организаторы игр обязаны следить, чтобы в помещениях не было оголённых или свисающих проводов. Напряжение цепей, доступных игрокам, должно находиться в диапазоне от 12 до 24 вольт.

Для ограничения передвижения участников запрещены реальные петли, удавки, кандалы и жёсткие фиксаторы — разрешены только быстросъёмные или имитационные элементы. Уровень громкости звука не должен превышать 100 децибел, а по запросу участника звук можно снизить.

В Росстандарте пояснили, что новые требования введены после случаев травматизма и роста популярности квестов, а также увеличения числа организаций, предоставляющих такие услуги. Ранее, в 2024 году, уже был принят ГОСТ для детских квест-комнат, который запрещал открытый огонь, пилы, оружие, горючие вещества и фиксацию участников.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Краснодаре 16-летней девочке во время хоррор-квеста оторвало часть пальца, но она доиграла его и так. Актёр захлопнул дверь, когда рука пострадавшей находилась в проёме. В итоге ей просто приложили вату, а игра продолжилась.