Россиянам рассказали, как изменение ГОСТа отразится на стоимости белого хлеба

Новый ГОСТ на белый хлеб не повлияет на стоимость напрямую, уверен старший преподаватель Университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его словам, цена формируется из себестоимости сырья и энергоресурсов, а не из разрешения варьировать массу.

«Однако косвенное влияние на конкуренцию будет существенным. Во-первых, стандарт создаёт равные условия: крупные холдинги и небольшие пекарни теперь работают по единым, прозрачным правилам в части подтверждения сроков годности и маркировки», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Теперь производители могут выпускать буханки меньше 500 граммов, а срок хранения на предприятии ограничен 10 часами. Ужесточение контроля вытеснит «серый» рынок. Возможность варьировать массу позволит гибко подстраиваться под спрос, а применение добавок стабилизирует качество теста при нестабильных свойствах муки, подчеркнул эксперт.

Напомним, с 1 апреля привычная буханка хлеба может немного измениться из-за нового государственного стандарта. В России вступает в силу обновлённый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который заменит документ ещё советских времён.