Девочке оторвали палец во время хоррор-квеста, но она продолжила играть с обрубленной фалангой

В Краснодаре 16-летняя девушка отправилась в квест-центр на празднование Дня рождения подруги. Веселье закончилось боди-хоррером — во время игры актёр закрыл дверь, когда рука одной из участниц находилась в проёме. От удара девушке оторвало часть фаланги безымянного пальца, пишет телеграм-канал Kub Mash.

16-летней участнице квеста в Краснодаре дверью оторвало часть пальца. Видео © Telegram/ Kub Mash

Травма произошла прямо во время прохождения задания. Сотрудники заведения приложили к оторванному пальцу вату и не остановили игру. Пострадавшая вернулась домой только спустя три часа. Мать сразу отвезла её в больницу, где врачи провели операцию.

Старшая сестра девушки связалась с организаторами. Лишь после этого сотрудники пошли искать оторванный фрагмент пальца — всё это время он, по словам родственников, находился в дверном проёме.

