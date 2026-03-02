14 часов за микроскопом: Московские хирурги заново собрали руку мужчины из «‎лоскутов»

В Центр микрохирургии кисти больницы имени Ерамишанцева экстренно доставили мужчину с тяжёлой травмой — движущийся механизм вырвал ему три пальца вместе с сухожилиями и тканями. Врачи признавались: кисть восстановить казалось невозможным. О деталях подвига медиков рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Столичные хирурги провели сложнейшую операцию, которая длилась 14 часов. Они выполнили остеосинтез — собрали кости фаланг, «отреставрировали» вены и артерии, чтобы восстановить кровоток, и сшили нервы, отвечающие за чувствительность. Мизинец спасти не удалось, но остальные три пальца вернули к жизни.

Руководитель Центра Георгий Назарян пояснил: сложность была в том, что пальцы вырваны с сухожилиями и другими сегментами. Такие травмы требуют высочайшего профессионализма микрохирургов, и специалисты больницы справились.

Сейчас пациента уже выписали. Впереди реабилитация, но главное — кисть спасена, и мужчина сможет вернуться к нормальной жизни и решать повседневные задачи.

В конце февраля в Подмосковье врачи спасли 32-летнего мужчину с тяжёлым химическим ожогом стоп — он больше суток проходил в обуви, пропитанной агрессивным раствором для обработки полов. Пациента экстренно доставили в Солнечногорскую больницу, когда он уже не мог самостоятельно передвигаться, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. При поступлении диагностировали ожог третьей степени обеих стоп: подошвы покрывали гнойные пузыри, развился сильный отёк.