Пузыри и гной: Россиянин чуть не лишился стоп из-за раствора для полов

В Подмосковье врачи спасли 32-летнего мужчину с тяжелейшим химическим ожогом стоп — он провёл более суток в обуви, пропитанной агрессивным раствором для обработки полов. В хирургическое отделение Солнечногорской больницы пациент поступил в экстренном порядке, когда самостоятельно ходить уже не мог. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

«При поступлении у мужчины был диагностирован химический ожог третьей степени обеих стоп. Подошвы покрывали пузыри с гнойным содержимым, наблюдался выраженный отёк. Немедленно была проведена хирургическая обработка: иссечены все некротические ткани. Назначено комплексное лечение и ежедневные перевязки», — рассказал врач-хирург Михаил Строителев.

Спустя пару дней ситуация стала улучшаться — сейчас заживление идёт без осложнений. Врачи рады, что не потребовалась ампутация.

По словам медика, пациент целые сутки проходил в мокрых тапках после того, как случайно наступил в раствор на работе. Самостоятельное лечение не помогло — когда мужчина вызвал скорую, он уже не мог стоять на ногах. Сейчас пострадавший выписан на амбулаторное лечение, врачи обещают полное восстановление.

