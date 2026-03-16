Регион
16 марта, 13:33

В России хотят сделать обязательными ГОСТы для пищевых продуктов

Обложка © Life.ru

ГОСТы для пищевых продуктов хотят сделать обязательными в России. Соответствующий законопроект подготовили депутаты думской фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным. Сейчас ГОСТы носят рекомендательный характер, и производители часто пишут «ГОСТ» крупно, а мелким шрифтом указывают, что продукт сделан по ТУ.

Конец советского стандарта: Россия переходит на новый ГОСТ для белого хлеба
«Представляется, что принятие настоящего законопроекта позволит ужесточить требования к процессу производства пищевой продукции и повысит её качество», — говорится к пояснительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении газеты «Известия».

По словам парламентария, ГОСТы должны стать обязательными, чтобы оградить граждан от некачественных продуктов и дать контролирующим органам инструменты воздействия на производителей. Люди устали с лупой изучать этикетки и разочаровываться в покупках, заявил Афонин.

В России с апреля 2026 года появится первый ГОСТ на картофельные чипсы
Напомним, с января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на тонизирующие напитки. Как пояснили в Росстандарте, новые нормы устанавливают жёсткие требования к составу, чтобы защитить здоровье потребителей и упорядочить рынок.

