Умер Владимир Гарюгин, более 30 лет руководивший метро Петербурга

В Санкт-Петербурге скончался Владимир Гарюгин, более трёх десятилетий возглавлявший городскую подземку. Ему удалось не только сохранить, но и по мере возможностей модернизировать её в условиях сложнейших «девяностых», превратив в одну из самых надёжных и безопасных в стране, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Свою карьеру на транспорте Гарюгин начал в 1972 году на Октябрьской железной дороге, где работал электромехаником и инженером. В 1983-м перешёл в ленинградскую подземку, возглавил службу движения, а в 1990-м стал начальником метрополитена. Высокий пост он оставил в 2020 году.

Гарюгин был удостоен звания Почётного гражданина Санкт-Петербурга. В его копилке — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена Почёта и Дружбы народов, а также нагрудные знаки «Почётный железнодорожник» и «Почётный работник транспорта России».

