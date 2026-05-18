Умер депутат Рады от «Евросолидарности» Степан Кубив
Обложка © ТАСС / Zuma
Умер депутат Верховной рады Украины Степан Кубив («Евросолидарность»). Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В 90-х годах Кубив работал в банковском секторе, а после Евромайдана в 2014 году полгода был главой Нацбанка (с 24 февраля по 19 июня), с 2016 по 2019 занимал пост первого вице-премьера и министра экономического развития в правительстве Владимира Гройсмана.
А ранее на Украине скончался депутат Рады и бывший сценарист студии «Квартал 95» Александр Кабанов. Ему было 52 года.
