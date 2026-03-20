«Отошёл ко дьяволу»: В ГД рассказали, как Филарет провалил создание на Украине «своей» церкви

Украинцы ничего не потеряли после смерти раскольника Филарета, так как созданная им церковь не пользовалась никакой популярностью и не была канонической ни для кого в Незалежной. Так прокомментировал Life.ru гибель священника, преданного анафеме, депутат Государственной Думы, философ, политолог Олег Матвейчев.

Вслед за ним не пришёл ни один монах: ни из Киево-Печерской лавры, ни из Почаевской, ни откуда. Его прокляли все православные церкви: не только Русская, но и Греческая, Константинопольская, Болгарская, Румынская. Ни одна из них его не признала. Он был полным раскольником и сектантом, абсолютно неканоническим, непризнанным никем самозванцем Олег Матвейчев депутат Госдумы

Из простых прихожан на Украине Филарета поддержал очень небольшой процент людей, так как многие понимали, что у раскольников ни отпевания, ни таинства недействительны. Он рукополагал священников, не имея на это права. Соответственно, на таких служителях церкви нет Святого Духа, напомнил депутат. Матвейчев отметил, что в основном за Филаретом шли нацисты, которые в религии не видели ничего святого.

В своё время Филарет был митрополитом Русской Православной Церкви и претендовал на то, чтобы стать патриархом. Как раз умер тогда патриарх Пимен, и он хотел возглавить нашу церковь, напомнил Матвейчев. Но на выборах победил Алексий II. Разобиженный Филарет решил этого всего не признавать и, поскольку тогда формировалась украинская молодая государственность, он решил уйти в раскол, продолжил депутат. Филарет надеялся, что новой Украине нужна своя собственная церковь, которая будет «родная, любимая».

«Даже тогдашний украинский президент Пётр Порошенко прекрасно понимал, что с этим Филаретом каши не сваришь, и эта секта никем не признаётся. Поэтому они придумали, что нужен всё-таки канонический и легитимный митрополит на Украине, и затеяли историю с Томосом. Купили за деньги Константинопольского патриарха. Это тоже, кстати, нарушение канонических правил, потому что два Томоса выдавать нельзя, тем более на чужой территории. Но, тем не менее, они так и сделали», — добавил Матвейчев.

Выдали Томос митрополиту Епифанию, создав Православную Церковь Украины (ПЦУ), которая, по крайней мере, признаётся Константинопольским патриархатом, заметил политолог. Филарет думал, что возглавит эту церковь, но «его кинули и ему в очередной раз ничего не дали».

Матвейчев подчеркнул, что в последние годы, раскольник Филарет был глубоко обиженным на всех, всеми кинутым, а для таких в аду приготовлены отдельные места. Поэтому никакой потери для украинцев нет, как и для всего православного мира. «Как говорится, отошёл ко дьяволу», — резюмировал депутат.

Ранее глава раскольнической Православной церкви Украины Филарет (в миру Михаил Денисенко) попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Он находился в одном из медицинских учреждений столицы Незалежной. Сегодня, 20 марта, стало известно о его смерти. Life.ru напоминает, как Филарет попал в ряды раскольников. До распада СССР он был митрополитом Киевским и Галицким, а затем и предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В начале 1990-х Филарет выступил за отделение от Московского патриархата и образовал Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). После этого РПЦ лишила его сана и предала анафеме. В 2018 году, когда на Украине решили создать раскольническую церковь — ПЦУ, было заявлено о самороспуске УПЦ КП и входе в состав Православной церкви Украины. Однако позже Филарет заявил, что УПЦ КП не расформирована и продолжает существовать.