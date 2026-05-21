Момент массового ДТП с сыном миллионера Корнилова на Mercedes попал на видео

Момент ДТП, которое устроил пьяный нижегородский мажор, сын бывшего гендиректора ГК «Луидор» Сергей Корнилов, попал на видео. На кадрах 21-летний Сергей теряет управление над своим кабриолетом Mercedes, вылетает на встречку и врезается в Kia, которую от удара отбрасывает в Nissan.

Видео © VK / ГУ МВД России по Нижегородской области

Сам кабриолет после столкновения выносит на бордюр. Несмотря на серьёзные повреждения автомобилей, в аварии никто не пострадал. Позже выяснилось, что сын миллионера уже давно известен полиции. По данным нижегородского МВД, только за 2025 год и текущий период 2026-го он нарвался на 161 штраф.

«За 2025 год и текущий период 2026 года на данного водителя составлен 161 административный материал, из них 51 материал по статье 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). На настоящий момент подавляющее количество штрафов оплачено, решение о наказании по статье 20.25 КоАП РФ принимает суд», — сообщили в нижегородской полиции.

Напомним, авария произошла на Похвалинском съезде. Утверждается, что молодой человек не справился с управлением. Mercedes врезался в другие машины, от удара у него оторвало колесо. Незадолго до ДТП Корнилов-младший публиковал в соцсетях видео из ресторана. Он отдыхал с друзьями и употреблял алкоголь. Позже он выложил ещё один ролик — уже из автомобиля, в котором заявил, что находится за рулём «в дупло», а подписчиков назвал «нищетой».