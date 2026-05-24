Пострадавшая в ДТП с Прудниковым ехала с водителем, футболиста в машине не было

В момент ДТП с участием автомобиля футболиста Александра Прудникова в машине находились водитель и пострадавшая, сам спортсмен в салоне отсутствовал. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

«Самое главное, чтобы все были живы-здоровы. Ну просто видно же, что не в адеквате как минимум — из «Кайена», — сказал он.

Прудников в момент аварии не находился в автомобиле и прибыл на место происшествия позже. Сам спортсмен подтвердил эти данные. Сообщается, что пострадавшая ехала вместе с водителем, управлявшим автомобилем. По словам очевидцев, водитель Porsche отказался от прохождения медицинского освидетельствования.