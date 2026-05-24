Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 13:40

Колесо вырвало с корнем: Life.ru публикует видео с места ДТП с футболистом Прудниковым

Появилось видео с места ДТП с экс-футболистом «Спартака» Прудниковым в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В распоряжении Life.ru оказалось видео с места ДТП с бывшим футболистом московского «Спартака» Александром Прудниковым. Авария произошла в московском районе Раменки. Китайская иномарка спортсмена Voyah столкнулась с «порше».

Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в ДТП в Москве. Видео © Life.ru

На кадрах заметно, как после столкновения обе иномарки оказались сильно покорёжены, причём в момент удара кроссовер спортсмена Voyah перевернулся и рухнул на крышу. При этом у машины спортсмена вырвало колесо.

Александр Прудников родился в 1989 году в Смоленске. Воспитанник «Спартака». Свою карьеру он начал с яркой вспышки: в 2007-м, выйдя на поле впервые за красно-белых, он сразу же принёс команде победный мяч. Ещё будучи юниором, в 2006-м, Прудников выиграл чемпионат Европы, забив решающие голы и в полуфинальной, и в финальной встречах, а через два года получил приглашение в главную национальную сборную. Не закрепившись в стартовом составе родного клуба, футболист позже поиграл на правах аренды в грозненском «Тереке», пражской «Спарте» и томской «Томи», после чего сменил ещё несколько команд, пока в 2019-м не поставил точку в карьере в белорусском «Витебске».

В ДТП с участием футболиста Прудникова в Москве пострадал один человек
В ДТП с участием футболиста Прудникова в Москве пострадал один человек

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar