Колесо вырвало с корнем: Life.ru публикует видео с места ДТП с футболистом Прудниковым
В распоряжении Life.ru оказалось видео с места ДТП с бывшим футболистом московского «Спартака» Александром Прудниковым. Авария произошла в московском районе Раменки. Китайская иномарка спортсмена Voyah столкнулась с «порше».
На кадрах заметно, как после столкновения обе иномарки оказались сильно покорёжены, причём в момент удара кроссовер спортсмена Voyah перевернулся и рухнул на крышу. При этом у машины спортсмена вырвало колесо.
Александр Прудников родился в 1989 году в Смоленске. Воспитанник «Спартака». Свою карьеру он начал с яркой вспышки: в 2007-м, выйдя на поле впервые за красно-белых, он сразу же принёс команде победный мяч. Ещё будучи юниором, в 2006-м, Прудников выиграл чемпионат Европы, забив решающие голы и в полуфинальной, и в финальной встречах, а через два года получил приглашение в главную национальную сборную. Не закрепившись в стартовом составе родного клуба, футболист позже поиграл на правах аренды в грозненском «Тереке», пражской «Спарте» и томской «Томи», после чего сменил ещё несколько команд, пока в 2019-м не поставил точку в карьере в белорусском «Витебске».
