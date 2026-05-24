24 мая, 13:27

В ДТП с участием футболиста Прудникова в Москве пострадал один человек

Обложка © ТАСС / Дмитрий Солнцев

В Москве в аварии с участием автомобиля футболиста Александра Прудникова пострадал как минимум один человек. Об этом стало известно SHOT.

Дорожное происшествие произошло в районе Раменки. За рулём автомобиля Voyahe находился сам 37-летний футболист Александр Прудников. После столкновения с Porsche седан спортсмена перевернулся, а вторая машина получила серьёзные повреждения.

В результате аварии пострадал минимум один человек. Ему потребовалась помощь медиков. Сам Прудников находится в удовлетворительном состоянии.

Александр Прудников — уроженец Смоленска, воспитанник «Спартака». Громко заявил о себе в 2007-м, поразив ворота соперника в дебютном матче за основу. До этого, в 2006-м, принёс юношеской сборной России золото Евро, отличившись в полуфинале и финале. В 2008 году получил вызов в национальную команду. Не сумев закрепиться в родном клубе, позже отправился в аренды («Терек», пражская «Спарта», «Томь»), а затем сменил много команд. Завершил карьеру в 2019 году в белорусском «Витебске».

Милена Скрипальщикова
