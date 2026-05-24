Пятеро взрослых и подросток пострадали в ДТП с «газелью» и КамАЗом в Дагестане

В Дагестане пятеро взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с «газелью» и КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

«Поступило сообщение о столкновении пассажирской «газели» и грузового автомобиля КамАЗ. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло в Кизилюртовском районе неподалёку от села Кульбез, пишет Baza. Грузовик с бетономешалкой резко затормозил, после чего в него врезалась «газель», где находились десять пассажиров, включая двоих детей.

Передняя часть микроавтобуса сильно деформировалась. По данным телеграм-канала, все пострадавшие не были пристёгнуты. У большинства диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Один человек в тяжёлом состоянии — ему проводят операцию. Уточняется, что пострадавшему подростку 15 лет.