Land Cruiser влетел в дом в Улан-Удэ, погибли три человека

В Улан-Удэ произошла авария с тяжёлыми последствиями: внедорожник съехал с дороги и врезался в жилой дом в Советском районе города. В результате ДТП погибли три человека, ещё двое доставлены в больницу с серьёзными травмами. Об этом сообщили в региональном МВД.

ДТП случилось на улице Социальной. По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Land Cruiser не удержал машину на проезжей части. Автомобиль выехал за пределы дороги, после чего опрокинулся и врезался в стену частного дома. В момент аварии в доме находилась женщина, она не пострадала.

