Два человека погибли в массовом ДТП с тремя «Тойотами» в Чите

Смертельная авария с участием трёх автомобилей произошла ночью в Чите. В результате ДТП погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельная авария с тремя «Тойотами» произошла ночью в Чите.

Авария произошла на улице Магистральной около 03:40. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Авенсис» выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами «Тойота Калдина» и «Тойота Филдер».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля «Тойота Авенсис» и несовершеннолетний пассажир данного транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции.

После столкновения водитель «Тойоты Калдина» съехал с проезжей части. Женщина, находившаяся в салоне «Тойоты Филдер», получила травмы. Её доставили в Краевую клиническую больницу Читы. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее три человека погибли в результате серьёзной аварии в Ставропольском крае. ДТП произошло на седьмом километре трассы «Краснодар — Ставрополь». По данным региональной Госавтоинспекции, там столкнулись два легковых автомобиля. После удара несколько человек получили тяжёлые травмы. В больницы доставили пятерых пострадавших, среди которых были двое несовершеннолетних. Специалисты начали проверку по факту аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.