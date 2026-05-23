Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Турции, где пострадали россияне

Появились первые кадры с места ДТП с экскурсионным автобусом в Турции, в котором пострадали российские туристы. На видео и фото с места происшествия заметен повреждённый автобус, съехавший с дороги после столкновения. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Авария произошла в курортном посёлке Бельдиби в провинции Анталья. Водитель автобуса потерял управление, после чего транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в дерево. Отмечается, что у части пассажиров зафиксированы переломы и другие травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в салоне находились граждане России, всего пострадали 14 человек. Российское генконсульство находится на связи с турецкими медиками и правоохранительными органами для уточнения состояния пострадавших и обстоятельств аварии.