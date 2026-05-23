23 мая, 09:53

Генконсульство: 14 туристов из России госпитализированы после ДТП в Анталье

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В турецкой провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы, госпитализированы 14 человек. Эту информацию подтвердили в Генконсульстве РФ.

Авария произошла в субботу с участием автобуса, перевозившего группу граждан России. После происшествия пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По информации генконсульства, дипломаты находятся в контакте со страховой компанией, врачами и местными правоохранительными органами.

Ситуация в настоящее время находится на приоритетном контроле российского диппредставительства. Отдельно уточняется, что все 14 российских туристов, находившихся в автобусе, были госпитализированы. В генконсульстве также напомнили о работе круглосуточного телефона экстренной связи для родственников и пострадавших.

Милена Скрипальщикова
