Автобус с 44 детьми попал в ДТП в Самарской области
Обложка © vk/ГУ МВД России по Самарской области
В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 44 ребёнка, и легкового автомобиля Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Фото © vk/ГУ МВД России по Самарской области
По данным ведомства, авария случилась на 8-м километре трассы М-5 «Урал» между посёлками Солнечная Поляна и Ширяево. Водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автобус Yutong.
В салоне автобуса находились дети, направлявшиеся на экскурсию. По предварительной информации, никто из них не пострадал.
В результате столкновения травмы получил один из пассажиров Renault, водитель автомобиля не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовой «газели» в Челябинской области увеличилось до восьми человек. Авария произошла на федеральной трассе М-5 «Урал». В результате столкновения один человек погиб, ещё пятеро первоначально были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
