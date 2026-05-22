Автобус с 44 детьми попал в ДТП в Самарской области

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 44 ребёнка, и легкового автомобиля Renault Duster. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, авария случилась на 8-м километре трассы М-5 «Урал» между посёлками Солнечная Поляна и Ширяево. Водитель легковушки не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автобус Yutong.

В салоне автобуса находились дети, направлявшиеся на экскурсию. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

В результате столкновения травмы получил один из пассажиров Renault, водитель автомобиля не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.