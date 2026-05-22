Смертельное ДТП с баскетбольной командой произошло в Челябинской области

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовой «газели». Один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации спасателей, авария произошла утром пятницы на 1740-м километре трассы в районе Златоуста. В микроавтобусе находились пять человек, среди которых были члены взрослой баскетбольной команды «Бионорд Про» из Пермского края. В «газели» ехали водитель и пассажир.

ДТП с баскетбольной командой произошло в Челябинской области. Видео © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Региональное ГИБДД уточнило, что водитель микроавтобуса 1975 года рождения выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем под управлением мужчины 1985 года рождения. Водитель Mercedes Benz скончался на месте.

Пострадавшие, включая баскетболистов, были доставлены в горбольницу Златоуста. Им оказана вся необходимая помощь.

Региональное СУ СК РФ сообщило, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

