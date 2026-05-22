Число пострадавших при ДТП с микроавтобусом и «газелью» на Урале выросло до 8

Число пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и грузовой «газели» в Челябинской области выросло до восьми. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, сопровождающий баскетбольной команды получил травмы средней степени тяжести. Мужчину прооперировали, вопрос о его транспортировке решится после оценки его состояния. Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Также оказывается помощь ехавшим в другой машине, попавшей в аварию.

Повреждения «газели» после ДТП. Фото © VK / Поисково-спасательная служба Челябинской области

Напомним, маршрутка с баскетбольной командой «Бионорд про» из Перми и грузовая «газель» столкнулись на федеральной трассе М-5 в Челябинской области. Погиб водитель маршрутного такси, игроки получили ушибы и лёгкие травмы.