В Турции 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

В Турции в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 14 россиян. Авария произошла в курортном городке Бельдиби в Анталье, сообщает Baza.

Как пишет телеграм-канал, водитель потерял контроль над автомобилем и совершил наезд на препятствие. Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы.

Информация об аварии уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее четыре человека погибли при падении автобуса в овраг на востоке Турции. Также 15 человек пострадали.