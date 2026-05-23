В Турции 14 россиян пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом
В Турции в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 14 россиян. Авария произошла в курортном городке Бельдиби в Анталье, сообщает Baza.
Как пишет телеграм-канал, водитель потерял контроль над автомобилем и совершил наезд на препятствие. Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести госпитализированы.
Информация об аварии уточняется. На месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее четыре человека погибли при падении автобуса в овраг на востоке Турции. Также 15 человек пострадали.
