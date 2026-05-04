Четыре человека погибли при падении автобуса в овраг на востоке Турции

Смертельное ДТП произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Пассажирский автобус съехал с трассы и упал в овраг, погибли четыре человека.

По данным TRT Haber, авария случилась в районе Доганшехир на дороге Малатья — Адыяман. После падения автобус перевернулся и остался лежать на боку рядом с трассой.

На месте работают медики, полиция и спасатели. По предварительной информации, травмы получили 15 граждан Турции.

