Три человека погибли в ДТП на трассе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Авария случилась на 7-м километре трассы «Краснодар — Ставрополь», пишет «112».

По данным региональной Госавтоинспекции, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Ещё пять человек получили травмы и были госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Ранее в Тверской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария случилась в Торжокском муниципальном округе на трассе М-11 «Нева». Столкнулись сразу пять автомобилей. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека.