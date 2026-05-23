12 из 14 пострадавших россиян выписали из больниц после ДТП в Анталье

Практически всех россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в турецкой Анталье, уже выписали из больниц. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на страховую компанию «Евроинс туристическое страхование».

Всего в аварию попали 14 российских туристов, всем им оперативно оказали медицинскую помощь за счёт страховки. 11 человек прошли углублённую диагностику, включая томографию и рентген. Троим понадобилось наложение швов на лице.

12 пострадавших уже покинули госпитали и вернулись в отели. Одной из отдыхающих даже разрешили перелёт. Ещё двум женщинам сегодня провели операции в связи с переломом плечевой кости и пальца, обе манипуляции прошли успешно. Сейчас они находятся в палатах и получают всё необходимое послеоперационное лечение.

Напомним, что инцидент произошёл в курортном посёлке Бельдиби турецкой Антальи, где перевернулся экскурсионный автобус с россиянами. По предварительным данным, водитель потерял управление и врезался в препятствие. Генеральное консульство России уже взяло расследование происшествия на приоритетный контроль. Дипломаты находятся в постоянном контакте со страховыми компаниями, лечащими врачами и местной полицией.