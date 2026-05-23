Генконсульство РФ в приоритетном порядке занимается ДТП с 14 россиянами в Анталье

Генеральное консульство России в Анталье занимается инцидентом с ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве в Турции.

По данным консульства, после аварии в районе Бельдиби пострадавшие граждане России получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. В дипмиссии уточнили, что ситуация находится на приоритетном контроле.

Представители генконсульства находятся в постоянном контакте со страховыми компаниями, врачами и местными правоохранительными органами. Власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших туристов.