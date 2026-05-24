24 мая, 14:00

Назван виновник ДТП с футболистом Прудниковым

Обложка © Life.ru

Водитель Porsche, попавшего в ДТП с автомобилем экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова, мог быть виновником аварии. Об этом сообщает корреспондент Life.ru со ссылкой на очевидцев. По их словам, в машине находилась компания людей, а водитель, предположительно, был в состоянии опьянения.

В ДТП пострадала пассажирка минивэна Voyah Dream. Женщина находилась в автомобиле вместе со спортсменом в момент столкновения. После аварии её увезли с места происшествия на машине скорой помощи. Кем именно она приходилась 37-летнему спортсмену неизвестно.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло в центре Москвы с участием Porsche и Voyah, после чего одна из машин перевернулась. Александр Прудников — уроженец Смоленска, воспитанник «Спартака». Завершил карьеру в 2019 году.

Полина Никифорова
