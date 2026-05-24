«Порше», протаранивший авто Прудникова, принадлежит управляющему крупной компании

За рулём «порше», который столкнулся с автомобилем футболиста Александра Прудникова, находился Кирилл Кузьменко, управляющий директор транспортной компании «БЕ Транспорт», входящей в структуру X5 Group. Об этом сообщает Mash .

По данным Telegram-канала, Кузьменко, переехавший в Москву из Мурманска, ранее привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. После ДТП на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов он отказался от медицинского освидетельствования и комментариев. Кроме того, Кузьменко покинул место происшествия, оставив автомобиль с включенным аккумулятором, что создавало угрозу возгорания.