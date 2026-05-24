Один человек погиб в результате массового ДТП с 13 авто в Подмосковье

Один человек погиб и шесть пострадали в результате массового ДТП с 13 авто в Подмосковье. Данные о погибшем и раненых в пресс-службе ГУ МВД по Московской области привели в официальном телеграм-канале ведомства спустя некоторое время после самого столкновения.

«По предварительной информации, мужчина, управляя грузовой автомашиной с полуприцепом, допустил выезд на встречную полосу и столкновение с 12 автомобилями», — сказано в тексте.

В главке уточнили, что правоохранители сейчас выясняют все детали случившегося, проводя комплекс необходимых оперативных мероприятий. Итоги разбирательства лягут в основу процессуального вердикта, который вынесут строго по нормам действующего законодательства.

В ГУ МВД по Московской области также предупредили, что проезд на данном участке серьёзно осложнён, поэтому автомобилистам настоятельно рекомендуют заранее прокладывать альтернативные маршруты, чтобы не попасть в затор.

Напомним, ранее сообщалось, что вышеупомянутое массовое ДТП произошло на 43-м километре Ярославского шоссе, недалеко от посёлка Лесной в городском округе Пушкино. В аварию попали 13 машин, включая две фуры и 11 легковых автомобилей.