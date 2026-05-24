Массовое ДТП с 13 машинами произошло в Подмосковье

На 43-м километре Ярославского шоссе, недалеко от посёлка Лесной в городском округе Пушкино, произошло массовое ДТП. В аварию попали 13 машин, включая две фуры и 11 легковых автомобилей.

Ранее в Москве произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля, принадлежащего бывшему футболисту московского «Спартака» Александру Прудникову. Автомобиль Voyah столкнулся с Porsche в одном из районов столицы. Удар оказался настолько сильным, что одна из машин перевернулась. В результате аварии оба автомобиля получили серьёзные повреждения, также сообщается о пострадавшем втором участнике столкновения. При этом самого Прудникова в машине в момент ДТП не было.