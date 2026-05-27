Один человек погиб и девять пропали после взрыва на бумажном комбинате в США

Один человек погиб и ещё девять числятся пропавшими без вести. Причина — взрыв резервуара на целлюлозно-бумажном комбинате Nippon, после которого начался крупный пожар. Инцидент произошёл в городе Лонгвью на юге штата Вашингтон, сообщает CBS News.

По данным пожарной службы, в результате инцидента пострадали восемь работников и один пожарный. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в местный медицинский центр. Один из пациентов скончался. Четверо пострадавших с ожогами и ингаляционными травмами перевезли в специализированный ожоговый центр в Портленде. Характер травм варьируется от лёгких до критических.

Пожар на бумажном комбинате в США. Видео © X / CAIN

По предварительным данным, на предприятии произошёл прорыв резервуара с белым щёлоком. Это химический раствор, который содержит гидроксид натрия и сульфид натрия. Промышленность широко использует этот состав в целлюлозно-бумажном производстве. Вещество требует особых мер безопасности при работе.

Власти заявили, что непосредственной угрозы для населения нет. Но нестабильное состояние резервуара создаёт опасные условия для сотрудников экстренных служб. Спасатели работают с повышенной осторожностью. Инженеры оценивают риски дальнейшего обрушения конструкций.

