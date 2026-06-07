ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 03:16

Военные США сбили аэростат бойскаутов ракетой за $500 тыс, приняв его за НЛО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S1001

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / S1001

Минобороны США потратило $500 тысяч на ракету для уничтожения воздушного шара бойскаутов над озером Гурон в 2023 году. Аэростат приняли за НЛО. Об этом сообщает The New York Post. Военные использовали ракету класса «воздух-воздух», предположительно, AIM-9 Sidewinder.

Пентагон подтвердил операцию видеозаписью длиной 45 секунд. Ролик опубликовали в рамках второго пакета рассекреченных документов об НЛО. На кадрах видно, как тёмный сферический объект со свисающей нитью попадает в прицеле военного самолёта. Затем происходит взрыв.

Военные США приняли аэростат за НЛО, сбив его ракетой. Видео X / World News

Бывший временно исполняющий обязанности директора Общедоменного управления по разрешению аномалий (AARO) Филлипс объяснил эти действия политическим давлением на ведомство.

«F-16 сбил воздушный шар над озером Гурон. После конфуза с аэростатом Министерство обороны США стреляло по каждому обнаруженному неопознанному аномальному явлению», — пояснил он.

Пентагон выложил вторую часть секретных файлов об НЛО
Пентагон выложил вторую часть секретных файлов об НЛО

Ранее директор NASA Джаред Айзекман заявил, что у его ведомства нет задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших пришельцах на Земле. При этом президент США Дональд Трамп требует обнародовать секретные файлы по этой теме.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • НЛО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar