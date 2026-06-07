Военные США сбили аэростат бойскаутов ракетой за $500 тыс, приняв его за НЛО

Минобороны США потратило $500 тысяч на ракету для уничтожения воздушного шара бойскаутов над озером Гурон в 2023 году. Аэростат приняли за НЛО. Об этом сообщает The New York Post. Военные использовали ракету класса «воздух-воздух», предположительно, AIM-9 Sidewinder.

Пентагон подтвердил операцию видеозаписью длиной 45 секунд. Ролик опубликовали в рамках второго пакета рассекреченных документов об НЛО. На кадрах видно, как тёмный сферический объект со свисающей нитью попадает в прицеле военного самолёта. Затем происходит взрыв.

Военные США приняли аэростат за НЛО, сбив его ракетой. Видео X / World News

Бывший временно исполняющий обязанности директора Общедоменного управления по разрешению аномалий (AARO) Филлипс объяснил эти действия политическим давлением на ведомство.

«F-16 сбил воздушный шар над озером Гурон. После конфуза с аэростатом Министерство обороны США стреляло по каждому обнаруженному неопознанному аномальному явлению», — пояснил он.

Ранее директор NASA Джаред Айзекман заявил, что у его ведомства нет задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших пришельцах на Земле. При этом президент США Дональд Трамп требует обнародовать секретные файлы по этой теме.