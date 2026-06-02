NASA не нашло следов крушения НЛО и гибели инопланетян на Земле

У Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нет задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных кораблях или погибших пришельцах на Земле. Такое заявление сделал директор NASA Джаред Айзекман, выступая на форуме CNBC CEO Council Summit в Вашингтоне.

«Президент США Дональд Трамп продвигает эту инициативу во всём правительстве: он говорит соберите ваши файлы, всё, что хоть отдаленно связано с этим, и обнародуйте, чтобы люди могли решить сами», — сказал Айзекман.

Инициативу Трампа глава ведомства считает прекрасной. При этом он признал, что у агентства нет данных о разбитых кораблях или телах инопланетян. Зато у NASA есть файлы об UAP — неопознанных воздушных явлениях. Эти материалы ведомство делает доступными для общественности, добавил он.

Ранее Life.ru писал о реакции на публикацию документов об НЛО. Так техасский пастор Джош Хоуэртон объявил, что обнаружил на одном из видео херувима. Член конгресса Анна Паулина Луна поддержала это мнение. Теперь эксперты ждут, что покажут следующие порции рассекреченных файлов — возможно, там найдётся что-то более земное и объяснимое.