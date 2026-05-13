На рассекреченном Пентагоном видео об НЛО увидели «херувима»

В Соединённых Штатах обсуждают кадры с неопознанным объектом, который ранее опубликовал Пентагон. По данным Daily Star, духовные лидеры решили, что на записи видно нечто, похожее на херувима.

После публикации ролика пастор из Техаса Джош Хоуэртон написал в соцсети, что форма объекта напоминает херувима, описанного в ветхозаветной книге пророка Иезекииля. Позднее конгрессмен Анна Паулина Луна также разместила изображение, сопоставляя его с этим видео — она ранее выступала за раскрытие материалов Пентагона по теме НЛО.

Представители властей заявили, что видеозапись пока не прошла полноценную экспертную оценку. Её опубликовали для информирования общественности.

А ранее официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл заявил, что сайт, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, за первые 12 часов открыли около 340 миллионов раз. Он назвал посетителей страницы «искателями истины». В ведомстве пообещали, что новые материалы об НЛО будут появляться в открытом доступе каждые несколько недель.