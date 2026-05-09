9 мая, 13:34

Сайт Пентагона с секретными файлами об НЛО за 12 часов посетили 340 млн человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ktsdesign

Сайт американского Министерства войны, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, за первые 12 часов открыли около 340 миллионов раз. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.

Спикер Пентагона назвал посетителей страницы «искателями истины». В ведомстве пообещали, что новые материалы об НЛО будут появляться в открытом доступе каждые несколько недель.

Рассекреченные материалы об НЛО: Астронавты «Аполлона» видели странные огни на Луне

Напомним, накануне Пентагон официально запустил спецсайт, где обещает поэтапно выкладывать рассекреченные материалы об НЛО — документы, фото и видео. Помимо военных, к проекту подключились Белый дом, разведка, NASA, ФБР, Минэнерго и офис AARO, изучающий аномалии от неба до океана.

