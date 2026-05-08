8 мая, 17:03

Рассекреченные материалы об НЛО: Астронавты «Аполлона» видели странные огни на Луне

В файлах об НЛО нашли упоминания о неизвестных явлениях на Луне

В файлах об НЛО нашли упоминания о неизвестных явлениях на Луне. Обложка © U.S. Department of War

В рассекреченных материалах об НЛО обнаружены данные о странных явлениях, с которыми якобы сталкивались американские астронавты на поверхности Луны. Среди них — необычные световые объекты.

«У меня за иллюминатором целая куча больших ярких огней. А из окна Рона это выглядит как салют в День независимости. Это очень неровные, угловатые фрагменты, которые кувыркаются в пространстве», — говорится в материале.

В опубликованных документах содержатся снимки, сделанные на поверхности спутника Земли. На них, как утверждается, заметны объекты, похожие на огни разных размеров и форм. Материалы также включают стенограммы переговоров астронавтов миссий «Аполлон» и «Джемини-7». В них описываются наблюдения необычных светящихся явлений за пределами космического аппарата.

Часть описаний указывает на хаотичное движение наблюдаемых фрагментов в космическом пространстве. В документах не приводится однозначного объяснения происхождения зафиксированных явлений.

Конгрессвумен Луна заявила о внеземных объектах на секретной базе США

Ранее в США начал работу специальный интернет-ресурс, на котором планируется поэтапная публикация рассекреченных материалов об НЛО и других аномальных явлениях. К инициативе подключились Белый дом, американские разведслужбы, NASA, ФБР, Минэнерго США, а также офис AARO, который занимается анализом необъяснимых явлений — от воздушного пространства до океанических глубин.

Милена Скрипальщикова
