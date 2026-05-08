Пентагон начал публикацию рассекреченных файлов об НЛО на специальном сайте

Власти США запустили интернет-ресурс, где постепенно опубликуют рассекреченные документы, фото и видео об НЛО, а также других аномальных явлениях. Об этом сообщили представители Пентагона.

К проекту присоединились Белый дом, американская разведка, NASA, ФБР, Минэнерго США и специальный офис AARO, который занимается исследованием всего необъяснимого — от неба и космоса до глубин океана.

В военном ведомстве заверили, что все выкладываемые файлы прошли проверку на безопасность. Тем не менее часть материалов до сих пор не поддаётся внятному научному объяснению. На данный момент опубликовано уже 17 страниц медиа.

Ранее стало известно, что за несколько месяцев до кончины астронавт Брайан Бинни, стоявший у истоков создания SpaceShipOne, сделал сенсационное заявление о встрече с НЛО. По словам пилота, однажды зимней ночью 2003 года его спальню озарили две яркие вспышки — неопознанные огни приблизились к окну, а затем словно проникли в его тело.