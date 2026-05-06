«Братан, это НЛО!» В Саратовской области заметили в небе странный объект

В Саратовской области заметили в небе загадочный объект. Люди в авто попытались понять, что именно пролетает над регионом. Видео с их красноречивым диалогом публикует SHOT.

Один из очевидцев уверенно заявил, что это НЛО. Главным аргументом стало то, что объект «крутится». Другой участник обсуждения не согласился и предположил, что в небе находится вертолёт. По его версии, это видно по «лампочкам на кончиках».

Также прозвучала версия о беспилотнике, однако компания быстро её отбросила. Что именно попало на видео, не уточняется.

Между тем российские силы ПВО за сутки сбили более 600 украинских беспилотников. Помимо массового уничтожения БПЛА, расчёты противовоздушной обороны нейтрализовали и другие воздушные цели. По данным Минобороны, были сбиты 12 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Работа по выявлению и уничтожению воздушных целей продолжается в штатном режиме.