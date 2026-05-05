«Вспышки света у кровати»: Астронавт NASA перед смертью рассказал о контакте с НЛО

Американский лётчик и коммерческий астронавт Брайан Бинни, участвовавший в разработке SpaceShipOne, перед смертью рассказал о загадочном случае с НЛО, который произошёл с ним в Калифорнии. По данным Daily Mail, эта история легла в основу нового документального фильма.

Бинни утверждал, что в декабре 2003 года проснулся около 4 утра от ярких вспышек света в собственной спальне. По словам пилота, два огонька приблизились к окну, а затем будто направились к его телу.

«Пока я лежу здесь, мне кажется, что кто-то включил телевизор, и эти вспышки света возникают из-за смены кадров. Я никогда не видел ничего подобного ни до, ни после. Они то ли они изучали меня, то ли проверяли и не нашли ничего интересного, но все это медленно растворялось», — вспоминал Бинни.

Рассказать об этом публично он решился уже после того, как врачи диагностировали у него неизлечимую болезнь. Бинни умер в 2022 году в возрасте 69 лет, а работа над фильмом о его истории велась пять лет.

Ранее конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт призвал Пентагон обнародовать всю информацию о неопознанных летающих объектах. Он подчеркнул, что скептики часто списывают явления на секретные военные технологии разных стран, но, по его мнению, это исключено.