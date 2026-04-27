Американский конгрессмен Берчетт рассказал об НЛО размером с футбольное поле

Конгрессмен от штата Теннесси Тим Берчетт призвал Пентагон обнародовать всю информацию о неопознанных летающих объектах. В интервью The Hill он подчеркнул, что скептики часто списывают явления на секретные военные технологии разных стран, но, по его мнению, это исключено.

По его мнению, если бы Россия или Китай обладали такими аппаратами — способными часами висеть в воздухе и уходить вверх под любыми углами — они бы уже использовали их на поле боя. США, в свою очередь, не рисковали бы дорогостоящими истребителями, имея подобное оружие.

Политик также вспомнил разговор с американским адмиралом. Тот сообщил ему о подводном объекте размером с футбольное поле, который двигался со скоростью более 300 км/ч.

«У нас нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости», — отметил Берчетт.