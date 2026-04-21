Пришельцы?! Конгресс США бьёт тревогу из-за исчезновений и смертей изучавших НЛО учёных

В США загадочно исчезают или странно погибают в расцвете сил учёные, связанные с разработками в области ядерной физики и космоса, а также имеющие отношение к изучению НЛО. Речь идёт о секретных научных программах, поэтому безопасность сотрудников должна быть повышенной, полагают конгрессмены Джеймс Кемер и Эрик Берлинсон. Они первыми забили тревогу и запросили у Минэнерго, Пентагона, ФБР и NASA (НАСА) данные о смертях учёных.

«Комитет по надзору и правительственной реформе расследует недавние неподтверждённые сообщения в открытых источниках об исчезновении и смерти лиц, имевших доступ к чувствительной научной информации. <…> Мы запрашиваем брифинг по любой информации», — говорится в их обращении, опубликованном на их страницах в соцсети.

Конгрессмены призвали усилить меры защиты научных работников, так как их могут, например, похищать заинтересованные лица, что угрожает национальной безопасности США. Как ранее писали американские СМИ, как минимум 11 человек из секретных ведомств погибли или пропали без вести в течение четырёх последних лет. В Белом доме пообещали выяснить вопрос.

Напомним, в США при странных обстоятельствах погибла 34-летняя Эми Эскридж — учёная, которая изучала антигравитацию, космос и НЛО. Её тело с огнестрельным ранением головы нашли ещё в 2022 году. Но сейчас эта история снова всплыла на фоне серии загадочных смертей и исчезновений людей, связанных с космическими исследованиями. Гибель Эскридж стала 11-й в череде загадочных смертей и исчезновений учёных и военных, связанных с ядерными и космическими секретами США. Конспирологи уверены: Эми убили за то, что она слишком много знала.