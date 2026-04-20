В США при странных обстоятельствах умерла ещё одна учёная, изучавшая НЛО

В США при странных обстоятельствах погибла 34-летняя Эми Эскридж — учёная, которая изучала антигравитацию, космос и НЛО. Её тело с огнестрельным ранением головы нашли ещё в 2022 году в городе Хантсвилл, штат Алабама. Но сейчас эта история снова всплыла на фоне серии загадочных смертей и исчезновений людей, связанных с космическими исследованиями. Эти случаи даже обсуждали в конгрессе США.

Эскридж вместе с отцом, бывшим инженером НАСА, основала Институт экзотических наук. Она публично заявляла, что работает над раскрытием технологий управления гравитацией. И она очень боялась за свою жизнь. За несколько месяцев до гибели она жаловалась на преследование, взломы и даже на «энергетические атаки», от которых на теле оставались ожоги.

Официально полиция и коронеры не объявляли причину смерти, но независимые журналисты и некоторые конгрессмены считают, что убийство было насильственным.

Эскридж стала 11-й в череде загадочных смертей и исчезновений учёных и военных, связанных с ядерными и космическими секретами США. До неё при странных обстоятельствах погибли физик-ядерщик и астрофизик, а несколько сотрудников ядерных лабораторий и один специалист НАСА бесследно исчезли. Конспирологи уверены: Эми убили за то, что она слишком много знала.

Ранее Life.ru сообщал, что в США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести как минимум восемь учёных, которые работали в сфере космоса и ядерной физики. Особое внимание привлекает случай бывшего генерал-майора ВВС США Уильяма Маккасланда — он исчез 27 февраля 2026 года. Этот офицер раньше руководил исследовательской лабораторией ВВС и был связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией. Он имел доступ к секретным данным, в том числе к информации об НЛО.