Трамп заявил о скорой публикации «интересных документов» об НЛО
В США готовят публикацию документов, связанных с неопознанными летающими объектами. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на мероприятии движения Turning Point USA.
«Мы нашли много интересных документов. Первые публикации начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен. Вы разберётесь. Дайте мне знать», — утверждает республиканец. По его словам, материалы на данный момент проходят проверку.
Ранее Life.ru писал, что в США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми учёных, связанных с космосом и ядерной физикой. Особо выделяется случай бывшего генерал-майора ВВС США Уильяма Маккасланда, который исчез 27 февраля 2026 года. Офицер ранее руководил исследовательской лабораторией ВВС и был связан с Лос-Аламосом. Он имел доступ к секретной информации, в том числе к материалам о неопознанных летающих объектах.
