В США обсуждают череду загадочных смертей, убийств и исчезновений специалистов, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA в Калифорнии. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

В центре внимания оказалась Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, где занимаются исследованиями дальнего космоса и планет Солнечной системы с использованием роботизированных аппаратов. Дополнительно отмечается, что учреждение также участвует в разработке ряда военных ракетных программ, что усиливает интерес к происходящим вокруг него событиям. За последнее время почти десяток известных сотрудников лаборатории столкнулись с ранними смертями, убийствами или исчезновениями при невыясненных обстоятельствах.

Первым в списке упоминается Майкл Дэвид Хикс, много лет работавший в структуре и занимавшийся исследованием астероидов и комет, потенциально опасных для Земли. Учёный умер в 59 лет, при этом официальная причина смерти не раскрывалась, а информации о вскрытии или проблемах со здоровьем в открытых источниках не приводилось.

Следом сообщается о смерти его коллеги Фрэнка Майвальда, который также ушёл из жизни преждевременно — в возрасте 62 лет, причём обстоятельства его кончины публично почти не комментировались.

Отдельно упоминается убийство 47-летнего Нуно Лоурейро в декабре 2025 года в пригороде Бостона, где он был застрелен у себя дома. Хотя полиция назвала произошедшее бытовым конфликтом и указала на бывшего одноклассника как на убийцу, независимые источники заявляют о пропаже важных рабочих материалов из дома учёного.

В июне прошлого года без вести пропала директор группы обработки материалов ЛРД Моника Реза, исчезнувшая во время похода в Калифорнии спустя менее чем полгода после назначения. Ещё одним эпизодом стало исчезновение отставного генерала ВВС США Уильяма Нила Маккасланда, который, по сообщениям СМИ, мог обладать данными о ядерном оружии и НЛО.

Также упоминаются пропавшие без вести исследователи Национальной лаборатории Лос-Аламоса Энтони Чавес и Мелисса Касиас, занимавшиеся ядерными разработками и обладавшие высоким уровнем допуска. Бывший помощник директора ФБР Крис Свекер в комментарии для The Daily Mail заявил, что подобные случаи вызывают подозрения и могут быть связаны с деятельностью иностранных разведок.

При этом официальных подтверждений единой версии происходящего нет, а обстоятельства большинства инцидентов остаются неясными.

Ранее сообщалось, что смерти и исчезновения чиновников, связанных с темой НЛО, не являются случайными. Власти США располагают значительным объёмом информации по этой теме, но продолжают её скрывать от общественности.