Российские системы противовоздушной обороны в течение минувших суток отразили масштабную атаку средств воздушного нападения противника. Согласно оперативным данным Министерства обороны РФ, за 24 часа было уничтожено 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Помимо массового подавления беспилотников, российские расчёты ПВО успешно нейтрализовали и другие угрозы: 12 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и ликвидации воздушных целей продолжается в штатном режиме, обеспечивая защиту прифронтовых территорий и объектов от ударов со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Операция была проведена в ответ на продолжающиеся атаки Киева по гражданским объектам на территории России. ВС РФ применили высокоточное оружие.