В рассекреченных файлах ФБР об НЛО нашли «гномов в скафандрах» ростом 120 см

Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные материалы ФБР, сообщает о том, что в документах, посвященных внеземной жизни и НЛО, фигурируют свидетельства о низкорослых существах. Эти материалы относятся к периоду активных наблюдений за НЛО в 1960-х годах.

Один из отчётов, датированный октябрём 1966 года, содержит показания очевидцев о летающих объектах, которые демонстрировали способность к бесшумному зависанию, стремительному ускорению и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования.

«Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трёх с половиной (107 сантиметров) до четырёх футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы», — говорится в публикации.

Среди опубликованных материалов есть и предполагаемые обломки «летающих тарелок», которые характеризуются как фрагменты из неизвестного металла.

Сайт американского Министерства войны, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, открыли около 340 млн раз. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл в соцсети X. Он назвал посетителей страницы «искателями истины». По словам представителя Пентагона, интерес к архивам оказался огромным уже в первые часы после публикации материалов.