Пентагон выложил вторую часть секретных файлов об НЛО

Пентагон опубликовал вторую часть рассекреченных материалов, связанных с неопознанными аномальными явлениями. В документах упоминаются различные видеозаписи, включая современные кадры, предположительно фиксирующие военные объекты в инфракрасном диапазоне.

На одном из роликов, как указано в описании, запечатлено тёмное пятно на светлом фоне, снятое с помощью инфракрасного датчика на военной платформе США в 2023 году. По предположению, это может быть момент поражения беспилотника.

«Запись фиксирует кинетическое взаимодействие между двумя отдельными областями контраста, в ходе которого исходный объект фрагментируется, разлетаясь по радиальной траектории», — приводится техническое описание происходящего в материалах.

Отдельные кадры относятся к 2021 и 2024 годам и, по данным публикации, были получены в зонах ответственности различных командований США. Кроме того, в список «неопознанных» объектов попали и морские цели, которые авторы материалов связывали с беспилотными катерами.

Кроме того, в новой части документов упоминаются свидетельства экипажа миссии «Аполлон-12» о наблюдении светящихся точек и линий во время полёта.

Раннее Пентагон рассекретил документы о попытке перехвата НЛО 13 истребителями. Очевидец, предположительно военный лётчик или диспетчер, подробно описал загадочный объект необычной формы – он напоминал звезду. НЛО светился белым светом с лёгким голубоватым отливом.