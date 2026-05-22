Светился голубоватым и летел рывками: Пентагон рассекретил охоту истребителей на НЛО

В США обнародовали очередную партию секретных документов о неопознанных летающих объектах. Среди рассекреченных материалов – информация о том, что для перехвата одного из НЛО американским военным пришлось поднять в воздух сразу 13 истребителей. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на публикации The Disclosure Foundation – организации, добивавшейся раскрытия UFO-файлов.

Очевидец, предположительно военный лётчик или диспетчер, подробно описал загадочный объект необычной формы – он напоминал звезду. НЛО светился белым светом с лёгким голубоватым отливом. По словам свидетеля, объект не был похож ни на самолёт, ни на беспилотник.

Главная странность заключалась в характере движения. Он перемещался не плавно, а рывками, на большой высоте постоянно разворачиваясь в разные стороны. Это не подчинялось законам обычной аэродинамики.

В этой же партии документов описаны и другие необъяснимые встречи. Один из пилотов докладывал об объекте с двумя яркими жёлтыми огнями. Он бесшумно перемещался на предельно малой высоте и мгновенно менял направление движения.

Третий случай касался наблюдения сферического НЛО. В документах его описывают как объект, излучавший свечение, по яркости превосходившее солнечное.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон уже публиковал видео с неопознанным объектом, который некоторые пользователи сравнили с «херувимом». На кадрах 2013 года, заснятых военным самолётом, был запечатлён восьмиугольный объект. Представители властей тогда подчеркнули, что запись не прошла полноценную экспертную оценку и была опубликована для информирования общественности.