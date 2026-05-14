Иллюзионист Геллер заявил о способности НЛО изменить сознание человечества

Израильский иллюзионист Ури Геллер высказался о рассекреченных документах Пентагона про НЛО. Он назвал массив данных стимулом для пробуждения человечества. Мистификатор разместил пост в соцсети X.

79-летний Геллер прославился умением гнуть ложки «силой мысли». Экстрасенс считает, что публикация документов 8 мая на сайте Департамента войны США стала «спусковым крючком для пробуждения человечества». Настоящая тайна кроется не в существовании пришельцев и их технологиях. Секрет заключается в сознании людей, считает он.

«Десятилетиями правительства отрицали существование НЛО. Пилотов высмеивали. Свидетелей издевались над ними. Доказательства замалчивали. И вот теперь — внезапно — они хотят сдаться и признать, что они реальны?» — написал фокусник.

Геллер намекнул, публикация материалов произошла «по настоянию высшей силы».

«А что если эти разумные существа — не просто «гости» с другой планеты. А катализаторы, помогающие человечеству развиваться психологически и духовно?» — сказал Геллер.

Иллюзионист убеждён, что материалы долго оставались недоступными из-за страха перед космическими силами, заложенными в людях.

Ранее официальный представитель Министерства войны США Шон Парнелл сообщил, что сайт с секретными архивами об НЛО открыли около 340 миллионов раз за первые 12 часов. Он назвал посетителей страницы «искателями истины». В ведомстве пообещали — новые материалы об НЛО появятся в открытом доступе каждые несколько недель.